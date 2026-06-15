【モデルプレス＝2026/06/15】ファンクラブを開設するほどの人気からなかなか予約が取れないレアキャスト・きほが、「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」（愛知・COMTEC PORTBASEにて6月13日開催）に出演。「関西コレクション」出演をかけた公開オーディションが開催され、ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」賞が発表された。【写真】