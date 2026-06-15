【モデルプレス＝2026/06/15】セブン-イレブンから、値ごろ感のあるおむすび「銀しゃりむすび」シリーズ全6種が登場。白・黒・シルバーインクのみを使用したシンプルなパッケージを採用し、6月23日（火）より全国の店舗にて順次展開される。【写真】セブン新作「銀しゃりむすび」全6種◆お米本来の魅力を引き出した「銀しゃりむすび」シリーズ「銀しゃりむすび」シリーズは、「美味しいお米を食べたい」というニーズに応えるため、