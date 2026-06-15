居酒屋の定番メニューを思わせる和風オムレツ。卵に納豆をたっぷり混ぜ込むことで、ふわとろの食感とうまみが楽しめます。仕上げにのせる大根おろしと生のしし唐が味と見た目のアクセントに。おつまみにはもちろん、ご飯のおかずにもぴったりの一皿です。『和風納豆オムレツ』のレシピ材料（2人分）卵……4個納豆……2パック（約80g）大根……150gしし唐辛子……3本サラダ油……大さじ1/2ポン酢しょうゆ……大さじ1一味唐辛子……