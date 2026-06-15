【モデルプレス＝2026/06/15】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が、「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」（愛知・COMTEC PORTBASEにて6月13日開催）に出演した。【写真】現役慶応生キャバ嬢がモデルとしてランウェイ◆キャストの連続ランウェイに視線集中ファンクラブを開設するほどの人気からなかなか予約が取れないレアキ