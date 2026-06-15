小泉進次郎防衛相が2026年6月15日にXを更新し、北中米ワールドカップ（W杯）の日本対オランダ戦を駐日オランダ大使館で観戦する様子を公開した。2-2で引き分けたことについて、「逆に友情が深まる時間になりました」などとコメントし、SNS上で反響が広がっている。「素晴らしい闘いぶりを称え合いました」サッカー日本代表は日本時間6月15日、W杯グループF初戦でオランダと対戦。日本は後半5分、DFファン・ダイク選手のヘディング