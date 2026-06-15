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アジア株上昇一服先行きに懐疑的見方も、核合意なければ米は攻撃再開 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 24821.67（+103.57+0.42%） 中国上海総合指数 4068.58（+37.06+0.92%） 台湾加権指数 45315.37（+1146.33+2.60%） 韓国総合株価指数 8547.05（+423.43+5.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8918.20（+114.16+1.30%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76627.31（+1099.36+1.49%） アジ