米株価指数先物一段高、ダウ500ドル超上昇 東京時間14:24現在 ダウ平均先物SEP 26月限52125.00（+520.00+1.01%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7593.25（+95.75+1.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30544.25（+589.50+1.97%）