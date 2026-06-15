東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米国イランが和平合意に達する、19日にスイスで署名式 ホルムズ海峡開放とレバノン戦闘終結が含まれる 今後60日間かけて核開発問題について交渉 核合意に至らなければ米国はイラン攻撃再開 トランプ米大統領「イラン合意が完了した」 イラン外務次官「覚書の最終版が