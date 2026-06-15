フィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。ゲーム企画を行う同番組について大胆な“宣戦布告”を行った。【写真】「しょうまくんのこと見てるのめっちゃいい」宇野昌磨との手つなぎショットを公開した本田真凜※10枚目オープニングトークで宇野が紹介されると、MCの麒麟・川島明が「宇野さん、なぜ『ラヴィット！』に？」「どういう気の迷いでしょうか？お忙