6人組グループ・SixTONESが14日、「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month 」(1ヶ月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）においてギネス世界記録として認定されたことが正式発表された。（※正式認定日は2026年6月12日）【写真】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES全50公演を駆け抜けたSixTONES L