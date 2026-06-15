和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドで、このほど「ウシ科最大級」エランドの赤ちゃんが誕生した。生まれた瞬間から規格外の大きさだという。【写真】「ウシ科最大級」エランドの赤ちゃん、ママとの2ショット6月11日に生まれたのは、大型草食動物・エランドの赤ちゃん（オス）。エランドは、大人になると体重最大1トンにもなりながら、2メートル超のジャンプ力を誇る。そんな驚きに満ちた動物の赤ちゃんが、バックヤードで