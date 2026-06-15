JRAは15日、26年度の顕彰馬選定記者投票の結果を発表し、オジュウチョウサン（牡15、父ステイゴールド）が選定された。オジュウチョウサンは有効投票数157票のうち136票（得票率86.6％）を獲得して選定基準の4分の3以上（118票以上）を得た。昨年は有効投票数158票のうち117票（74.1％）で2票及ばなかった。オジュウチョウサンは23年アーモンドアイ、24年コントレイル、キングカメハメハ、25年イクイノックスに続く39頭目の殿