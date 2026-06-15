アメリカとイランは戦闘終結に向けた「覚書」について合意しました。トランプ大統領は、19日の署名式を経てホルムズ海峡が開放されるとの見通しを明らかにしました。トランプ大統領は14日、SNSで、「イランとの合意が成立した。ホルムズ海峡の通航料なしでの全面的な開放と、アメリカ軍による封鎖の即時解除を承認する」と発表しました。覚書の署名式は19日に行われ、機雷の除去が進めば、ホルムズ海峡は署名式後に開放されるとし