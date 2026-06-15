14日、米ニューヨーク・マンハッタンのバーで開かれたトランプ政権に抗議するコンサートの視聴イベント（共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領が80歳を迎えた14日、ニューヨークでトランプ政権の強権的な政治手法に抗議するコンサートが開かれ、ライブ配信された。全米各地で視聴イベントが開かれ、強硬な移民政策や報道機関に対する圧力に非難の声が上がった。俳優ロバート・デニーロさんは「人種差別的で女性蔑視、