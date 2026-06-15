女優松本まりか（41）、高橋メアリージュン（38）が15日、都内で、ダブル主演するMBS「エミリとマリア」（木曜深夜0時59分）第1話先行上映会＆トークイベントに出席した。同作は、「ドラマ特区」枠で18日深夜放送開始。30代後半に差しかかるとふと去来する「なんとも言えないモヤモヤ」を、リアルかつユーモラスな会話劇をベースに描いた根本宗子氏（36）脚本・監督のオリジナルガールズコメディー。2人は昨年、テレビ朝日系金曜ナ