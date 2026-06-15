【第3話】 6月13日公開 第3話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月13日、卯月まさゆき氏によるマンガ「MADE IN YAMATO」第3話「新規トレーニーを手に入れろ！」をヤンマガWebで無料公開した。 第3話では、同じ会社の花に「筋トレに興味がある」と言われ歓喜するヤマト。彼女をトレーニングに連れていくが、そのハードさについていけるハズがなく……。 「MADE I