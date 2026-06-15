[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]エースが強豪相手に確かな手応えをつかんだ。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は北中米ワールドカップのグループリーグ初戦・オランダ戦で先発出場。ゴールこそ奪えなかったものの、前半終盤にはMF鎌田大地との連係から決定機を作り出し、「手応えのあるチャンスメイクはできた」と振り返った。大きな見せ場は前半終了間際だった。前半45分、最前線の上田はボールを持ったMF