[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]エースナンバーの10番にゲームキャプテン。W杯初戦で日本代表の象徴を一身に背負ったMF堂安律(フランクフルト)が、ピッチ上のリーダーとして勝ち点1をたぐり寄せた。試合後、報道陣の前に立った堂安は引き分けという結果以上に感じている充実感を素直な言葉で話した。「非常にタフなゲームになったし、予想どおりのゲームになった。準備したことを全て話し合いながら、失点した後も