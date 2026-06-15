[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]4年前のカタールW杯で、世界をあっと言わせるドイツ戦およびスペイン戦の勝利に貢献した“韋駄天”が、今度は新たな役割で存在感を示した。日本代表FW前田大然(セルティック)は北中米W杯初戦のオランダ戦に左シャドーで先発出場。2度のビハインドを追いついて勝ち点1をつかんだ一戦で、持ち味の献身的な守備と運動量を発揮し、チームの粘り強い戦いを支えた。カタールW杯ではドイ