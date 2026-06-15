ＪＭホールディングスが反落している。前週末１２日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算は、売上高１４９５億７９００万円（前年同期比７．６％増）、営業利益７５億３６００万円（同０．１％増）、純利益３８億５９００万円（同１０．３％減）となり、特に２～４月では営業利益が同２４．３％減と大幅減益となったことが嫌気されている。 「肉のハナマサ」「ジャパ