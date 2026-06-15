「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後２時現在で、アトラエが「買い予想数上昇」で５位となっている。 １０日午後３時ごろに２６年９月期の単独業績予想について、営業利益を１１億円から１３億円（前期比２９．８％減）へ、純利益を７億５６００万円から９億８００万円（同２２．４％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３３円から３４円へ引き上げた。 売上高は８６億