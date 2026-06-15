クリアルは後場に上げ幅を拡大している。きょう午後２時ごろ、株主優待の優待品目の変更及び拡充を発表しており、好感した買いが集まっている。従来は３月末及び９月末を基準日として５００株以上を保有する株主にＱＵＯカード５０００円分を贈呈していたが、２６年９月末及び２７年３月末を基準日とする株主優待では５００株以上１０００株未満を保有する株主にデジタルギフト５０００円分、１０００株以上を保有する株主