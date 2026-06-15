[6.14 W杯F組第1節 スウェーデン 5-1 チュニジア]北中米W杯は現地時間14日、F組第1節のスウェーデン代表対チュニジア代表を行い、スウェーデンが5-1の勝利を収めてグループ首位に立った。20日に行われる第2節でスウェーデンはオランダ、チュニジアは日本と対戦する。2大会ぶり13回目の出場となるスウェーデンと3大会連続7回目の出場となるチュニジアによる一戦。4時間前に終了した同組のオランダvs日本が2-2のドローに終わって