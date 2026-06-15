京都と奈良という、日本が世界に誇る二大古都。この夏の旅行や週末のお出かけを計画している方に朗報です。JR西日本は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの夏期間中、京都〜奈良間をダイレクトに結ぶ特別な臨時特急「いにしへ」を運行すると発表しました。土休日を中心に計62本が運行されるこの特急は、乗り換えなしで両都市を結ぶだけでなく、世界遺産の街・宇治にも快適にアクセス可能。さらに今夏は、新大阪・大阪発着