PENTAX K-1 リコーイメージング株式会社は、PENTAXクラブハウスにて企画展「PENTAX K-1 Eyes」を6月22日（月）から開催する。 発売から10年を迎えたデジタル一眼レフカメラ「PENTAX K-1」を祝して開催される企画展。「PENTAX K-1」（アップグレードサービス機を含む）および「PENTAX K-1 Mark II」のユーザーが撮影した作品を展示する。 同じカメラでありながら、撮る人によって全