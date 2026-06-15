5月1日より公開中の映画『プラダを着た悪魔2』の国内累計興行収入が50億円を突破したことが明らかになった。【動画】『プラダを着た悪魔２』本予告映像6月15日時点での興行成績は、興行収入50億3836万9100円、観客動員334万7205人。公開から7週目を迎えた現在も週末興行ランキング上位を維持しており、公開から1ヶ月以上が経過した後も勢いの衰えない異例のロングランヒットとなっている。興行収入50億円突破は、2026年公開