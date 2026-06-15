TBSホールディングス（HD）は15日、同HDとグループ基幹6社が実施した社内人権デュー・ディリジェンス（人権DD）アンケートの結果を公表。「当社の人権方針などが制作現場まで、まだ十分に届いていない可能性が指摘されました」などと伝えた。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）同HDは、グループ内での人権リスクの状況と課題を正確に把握し、適切な環境改善を進めるため、昨年12月8〜26日に