「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダに２−２で引き分けた。敗戦危機だったが、後半４４分に鎌田大地が同点弾。その直後、スタンドに向かって声を張り上げる長友佑都の姿があった。ベンチでもリーダー役を務め、控え選手立ちを鼓舞した長友。同点ゴールを演出した途中出場の