俳優の橋本愛が主演映画「祝山」の封切りを１２日に迎えた。ベリーショットのヘアスタイルでガラッとイメージチェンジした橋本は、都内で行われた公開記念挨拶に登壇。白シャツに黒のワイドパンツを合わせた、麗人コーデを披露した。自身のＳＮＳでも主演作の公開報告。「是非皆さんも、この山に足を踏み入れてみてください」と呼びかけて、自撮りショットを添えた。１６５センチとされる高身長にバッチリとマッチする新ヘ