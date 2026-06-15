ドイツ―キュラソー前半、ゴールを決め喜ぶキュラソーのコメネンシア（8）＝ヒューストン（ロイター＝共同）【ヒューストン共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）に初出場したカリブ海の島キュラソーは14日、初戦でドイツに1―7で完敗したが、キュラソーから駆けつけたサポーターらは試合終了まで大声援を送り続けた。一時は同点に追い付くW杯初ゴールも記録し、サポーターは「歴史を刻んだ」と満足げだった。米南部テキサ