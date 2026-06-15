人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。黒レザーのミニスカ・コスチューム姿を披露した。「富士山見えなかったけどいい写真#FUJI24Hの写真やっと整理できました！」とつづり、黒レザーでセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。ハッシュタグで「スーパー耐久」「S耐」「TEAMPOPRACE」「レースアンバサダー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「さすが、せい