普段はがらがらの市議会傍聴席は、市民であふれかえっていた。様子を見にいった北海道夕張市職員の寺江和俊さん（６４）＝当時４４歳＝は異様な空気に気おされ、市役所フロアの自席へ戻った。議会を中継するテレビに同僚がかじりついていた。登壇した市長が宣言した。「自力での財政再建は困難と判断し、法の下での再建に取り組むことを決意した」。２００６年６月２０日。かつて炭鉱で栄えた市は財政破綻を表明した。主な原因