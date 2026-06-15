タレント石原良純（64）が15日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。アメリカとイランの和平合意成立のニュースを受け「何のための戦争で、何が変わったのか」と投げかけた。トランプ米大統領は14日、自身のSNSでイランとの戦闘終結に向けた覚書が成立したと発表。イランのガリババディ外務次官も覚書を最終決定したと表明し、仲介国パキスタンのシャリフ首相も両国の和平合意成立を発表している