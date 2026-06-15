Appleは2026年6月9日の「WWDC26」基調講演で、SiriとApple Intelligenceを統合した「Siri AI」を発表しました。このSiri AIについて、EU域内ではEUのデジタル市場法(DMA)が影響して提供が延期されるとAppleは発表していましたが、EUの行政執行機関である欧州委員会は、DMAがSiri AIの導入を妨げるものではないと反論しています。EU Citizens Q&A - Digital Markets Act (DMA) - European Commissionhttps://digital-markets-ac