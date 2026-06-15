6月13日、アイドルグループ「なにわ男子」の冠ラジオ番組『なにわ男子の初心ラジ！』（ニッポン放送）が放送された。メンバーの道枝駿佑と長尾謙杜（けんと）がパーソナリティを務めてオンエアされたが、公式Xに添えられた写真が物議を醸している。「2022年4月からオンエアが開始された『初心ラジ！』は、毎週土曜日に放送されており、メンバーが週替わりでパーソナリティを担当しています。道枝さんと長尾さんがペアを組むのは