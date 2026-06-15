6月14日、タレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者が、知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交等の疑いで逮捕された。そんななか、同日、阪神競馬場では上半期を締めくくるGIレース「宝塚記念」が開催されており、奇妙な相関関係に一部で話題となったようだ。「レースではメイショウタバルに騎乗した武豊騎手が優勝し、2着はクロワデュノールに騎乗した北村友一騎手が入賞しました。また、発走前には突発的なゲリ