累計32万部を突破した背筋による同名小説を、板垣李光人主演、清水崇監督で映画化する『口に関するアンケート』（7月3日公開）。本作でホラー映画に初挑戦したMOMONA（ME：I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）のコメント、3人それぞれを捉えた不穏な場面写真3点が解禁された。【写真】森愁斗＆西山智樹の不穏な新場面カット心霊スポットとして知られる墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、1人の女子大