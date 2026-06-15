Snow Man・宮舘涼太が、6月24日発売の「anan」2501号（マガジンハウス）の表紙に登場。黒豹のような俊敏さ、たくましい肩としなやかな二の腕が露わになった精悍なボディラインで魅せる。【写真】Snow Man・宮舘涼太、素の自分は“睡眠中”だけ!?機械音声のハプニングを笑いに変える“神対応”もカンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に正式出品され話題の6月19日公開の映画『黒牢城』や、先日最終回を迎えた主演ドラマ『タ