マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』が、6月12日の日本公開を受け、世界興行収入9億1190万ドル（約1460億円）を突破。音楽・伝記映画としてこれまで歴代最高のヒットを誇っていた『ボヘミアン・ラプソディ』（9億1090万ドル）を抜いてトップに躍り出た。【写真】マイケル・ジャクソンの実の甥がパフォーマンスを完全再現Deadlineによると、本作は音楽・伝記映画として歴代最高の興行収入を樹立したほか、同ジ