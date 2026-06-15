ＪＲＡは６月１５日、２０２６年度の顕彰馬に、史上最多となるＪＧ１・９勝を挙げたオジュウチョウサン（牡１５歳、父ステイゴールド）を選定したと発表した。障害競走の実績を評価されての殿堂入りは８５年のグランドマーチス以来、２頭目。ハードル界の絶対王者が、新たな勲章を獲得した。同馬は１３年１０月に東京・芝１８００メートルでデビュー。１１、８着に終わり３戦目で障害に転向し、入障４戦目の１５年２月に初勝利