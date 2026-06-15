「イエスイエスイエス、イエース！」NHKらしからぬ番組にサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説には、元日本代表の本田圭佑が登場。後半43分の鎌田大地の同点ゴールを予言するなど自由奔放な言動に、早くも起用を絶賛する声が上がっている。強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオラ