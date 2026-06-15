ＪＲＡは６月１５日、蛯名正義元騎手（現調教師）が、２０２６年度の顕彰者に選定されたと発表した。騎手部門における顕彰者の選定基準である〈１〉中央競馬における通算勝利度数がおおむね２０００勝以上〈２〉Ｇ１競走において延べ１０勝以上〈３〉年間最多勝利などで特に顕著な成績を記録〈４〉免許を有さないこととなった日から原則として５年を経過、の４つの要件を満たして選定された。騎手ではＪＲＡ創立６０周年記念事