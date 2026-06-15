ＪＲＡは６月１５日、今年３月に引退した国枝栄元調教師が、２０２６年度の顕彰者に選定されたと発表した。調教師部門における顕彰者の選定基準である〈１〉中央競馬における通算勝利度数がおおむね１０００勝以上〈２〉管理馬がＧ１競走において延べ５勝以上〈３〉年間最多勝など特に顕著な成績を記録という要件を満たして選定された。調教師では昨年殿堂入りを果たした音無秀孝さん以来、史上１３人目。国枝元調教師は１９