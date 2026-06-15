W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。試合後、キャプテンの板倉滉がインスタグラムを更新。中継では映らなかった貴重な1枚もアップされた。チームが一体となった瞬間だった。サッカー大国オランダ相手に屈せず、引き分けに持ち