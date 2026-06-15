◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）サッカーＷ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（現ドイツ６部バサラマインツ監督）が、スポーツ報知の特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿した。１次リーグ初戦で日本（ＦＩＦＡランク１８位）がオランダ（同８位）に２度追いつき、２―２のドローに持ち込んだ一戦を「いい引き分けだった」と総括。後半４４分に右ＣＫからＭＦ鎌田大