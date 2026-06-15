スターダストプロモーションに所属する女性７人組ダンスボーカルグループ「ＭＩＳＳＭＥＲＣＹ」が今秋、テイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることがかっていした。１４日に都内で行われたワンマンライブで発表された。「ＭＩＳＳＭＥＲＣＹ」はスターダストのモデル部門に所属する女性タレントから選抜されたメンバーが、約４年間のボーカル、ダンスレッスンを積み２０２２年３月に結成。Ｄａ―ｉＣＥのパ