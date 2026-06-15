「原因は自分にある。」の小泉光咲と俳優の四坂亮翔が読売テレビの連続ドラマ「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」（８月１０日スタート、月曜・深夜１時２９分）でダブル主演することが発表された。大人気ボーイズラブ（ＢＬ）作品「みなと商事コインランドリー」の椿ゆず氏が原作を手がける青春ＢＬの実写化。ぼっち男子・鈴木（小泉）が陽キャ集団にいる同級生の芹沢（四坂）をモデルにＢＬ小説を書いてい