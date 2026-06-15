巨人は１５日、戸郷翔征投手の完封勝利記念グッズの受注販売を球団公式オンラインストアで開始したと発表した。１０日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）で自己最多の１４奪三振を記録し、２年ぶりの完封勝利を達成。商品はＴシャツやフェースタオルなど５種類で、投球シーンがデザインされている。受注期間は２２日の正午までとなっている。