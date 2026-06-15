セブン-イレブンで2026年6月10日の1日限定で実施され、大きな反響を呼んだ「セブンカフェ スムージー」の半額セール。SNSでは喜びの声が寄せられた一方、スムージーを購入後そのまま持ち帰り、後日店舗の専用マシンで調理するといった行為が報告され、疑問や批判の声が上がった。セブンは、当日の一部店舗での混雑や品薄を謝罪したうえで、スムージーの再冷凍により専用マシンで調理できなくなる可能性があるとして、「後日ご来店