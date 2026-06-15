遠藤航からメッセージが送られた日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。試合前にチームを奮い立たせたのは、キャプテンのMF遠藤航だった。ベンチに飾られた背番号6のユニフォーム。無念の離脱を強いられた主将が送ったメッセージは、劇的同点弾を生んだ森保ジャパンを一致団結させた。（取材